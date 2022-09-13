Ветеран разведки США заявил о неприемлемо больших потерях ВСУ

Вооружённые силы Украины столкнулись с огромными потерями в последние две недели, сообщил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в статье для издания Consortium News.

Он напомнил, что после начала российской спецоперации Запад предоставил Украине вооружение на десятки миллиардов долларов. Украинские военные проходят обучение в странах Североатлантического альянса. Автор материала отметил, что в настоящее время Россия сражается на Украине не с ВСУ, а с армией НАТО, которая частично укомплектована украинцами.

Несмотря на это, Россия всё равно побеждает, подчеркнул Риттер. Он заявил, что в последние недели украинская армия понесла огромные потери и ей потребуется несколько месяцев, чтобы восстановить силы после полученного ущерба.

По словам эксперта, стратегическое положение ВС РФ лучше, чем у противника. Кроме того, Россия начала действовать более активно — теперь удары наносятся по украинским электростанциям и вокзалам, что помешает Киеву оперативно перебрасывать войска по железным дорогам.