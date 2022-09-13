Шурыгин: у России есть время до весны, чтобы разгромить ВСУ

Военный эксперт Владислав Шурыгин высказался по поводу необходимости ускорения хода спецоперации на Украине.

Аналитик считает, что России нужно закончить спецоперацию к весне, потому что если сейчас у США есть сложности с поиском вооружения для Киева, то к окончанию зимы этот вопрос будет решён. Поэтому к этому времени ВС РФ должны будет уже разбить украинскую армию.

Также российскому руководству нужно учитывать, что на Украине ведётся подготовка новых армейских корпусов, что тоже не играет на руку РФ.

"Когда Залужный сказал, что ему нужно три корпуса, то нужно понимать, что это то, что ему нужно. В реальности сейчас сформирован и подготовлен только один. Второй сейчас находится в стадии слаживания и формирования, а под третий в лучшем случае они пока только пытаются набрать людей", — рассказал Шурыгин в интервью Общественной Службе Новостей.

Именно поэтому российская сторона должна принять эти действия Запада и Киева к сведению, и выстраивать дальнейшую стратегию проведения спецоперации в соответствии с ними.