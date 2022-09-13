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Разведчик Клупов заявил, что США станут главным спонсором Украины в 2023 году

Мир

Руководство киевского режима запросило у Запада различные виды вооружений, которые необходимы для продвижения линии фронта в сторону России. Киев требует новые беспилотники, танки, баллистические ракеты класса ATACMS и две тысячи снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Разведчик Клупов заявил, что США станут главным спонсором Украины в 2023 году

Военный эксперт, экс-разведчик Рустем Клупов заявил, что ведущие европейские страны больше не могут предложить Украине своё оружие. В Европе остались силы только для собственной обороны.

Однако у США предостаточно оружия, которое может быть направлено не только на Украину, но и в Польшу, отметил Клупов. Более того, поставки развивают военно-промышленный комплекс США.

"Соответственно, американцы говорят: "Мы не хотим воевать сами, но мы дадим вам всё что нужно для того, чтобы вы это делали с Россией". Кому? Украине, Польше, прибалтийским странам. Вот эти три государственных образования готовы идти до последнего", — заявил эксперт в беседе с "МК".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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