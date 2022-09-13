В офисе Зеленского призвали не отменять санкции, пока РФ не возместит ущерб

Представители офиса главы Украины опубликовали проект по гарантиям безопасности страны. Выяснилось, что Киев требует сохранять санкционное давление на Россию. При этом чиновники допустили отмену ограничений в случае возмещения ущерба.