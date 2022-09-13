Представители офиса главы Украины опубликовали проект по гарантиям безопасности страны. Выяснилось, что Киев требует сохранять санкционное давление на Россию. При этом чиновники допустили отмену ограничений в случае возмещения ущерба.
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Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.