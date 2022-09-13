Представители руководителя евродипломатии Жозепа Борреля сообщили, что Европейский союз отправил чиновника в Армению и Азербайджан.
"Визиты специального представителя Тойво Клаар позволят поддержать деэскалацию", — заявили в пресс-службе Борреля.
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