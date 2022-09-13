Крючков: в ответ на обстрелы РФ нужно бить по инфраструктуре Украины

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков высказал предложение по поводу ответа России на обстрелы её территории украинской стороной.

По мнению Крючкова, здесь нужно взять в качестве примера Израиль, и обстреливать значимые объекты инфраструктуры Украины после того, как ВСУ нанесли очередной удар по РФ.

"Неплохо было бы за каждый теракт на нашей территории, атаку беспилотником, обстрел — минусовать одну ТЭС, мост через Днепр или другой инфраструктурный объект. Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль", — заявил Крючков в своём Telegram-канале.

Политик уверен, что Россия обязательно должна отвечать на каждую провокацию. Если ВСУшники заминировали крымскую школу, нужно ударить по мосту в Киеве, если имел место обстрел белгородского или курского села, необходимо нанести удар по железнодорожным путям между Львовом и Киевом, написал Крючков.