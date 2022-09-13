Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков высказал предложение по поводу ответа России на обстрелы её территории украинской стороной.
По мнению Крючкова, здесь нужно взять в качестве примера Израиль, и обстреливать значимые объекты инфраструктуры Украины после того, как ВСУ нанесли очередной удар по РФ.
"Неплохо было бы за каждый теракт на нашей территории, атаку беспилотником, обстрел — минусовать одну ТЭС, мост через Днепр или другой инфраструктурный объект. Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль", — заявил Крючков в своём Telegram-канале.
Политик уверен, что Россия обязательно должна отвечать на каждую провокацию. Если ВСУшники заминировали крымскую школу, нужно ударить по мосту в Киеве, если имел место обстрел белгородского или курского села, необходимо нанести удар по железнодорожным путям между Львовом и Киевом, написал Крючков.
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