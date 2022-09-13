Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев одобрил идею парламентариев изменить название столицы республики Нур-Султан. Депутаты выступили за переименование города в Астану.

"При этом глава страны считает историческим фактом решающую роль Первого Президента в укреплении государственности Казахстана", — подчеркну пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай .

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.