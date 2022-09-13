Зюганов уверен, что в России пора начинать всеобщую мобилизацию

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов высказался о своём отношении к возможности всеобщей мобилизации в России. Политик уверен, что власти должны решиться на этот шаг.

Глава КПРФ считает, что-то, что происходит на Украине, уже сложно назвать спецоперацией, потому что просто взять и прекратить её невозможно. Зюганов уверен, что положение серьёзное, однако паниковать, по его мнению, не следует, а вот объявить всеобщую мобилизацию в стране — самое время.

"Чем специальная военная операция отличится от в…*? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. В…* вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идёт в…*, и проиграть её мы не имеем права. Сейчас не нужно паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", — сказал Зюганов во время выступления в Госдуме.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.