Арестович: получившим паспорт РФ украинцам грозит уголовная ответственность

Советник офиса руководителя Украины Алексей Арестович предупредил, что люди, которые оформили российский паспорт и поддержали Москву, могут сесть в тюрьму за государственную измену.

"Тех, кого вынудили получить паспорт, например, из-за пенсии, наказывать не станут", — добавил чиновник.