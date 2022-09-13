Советник офиса руководителя Украины Алексей Арестович предупредил, что люди, которые оформили российский паспорт и поддержали Москву, могут сесть в тюрьму за государственную измену.
"Тех, кого вынудили получить паспорт, например, из-за пенсии, наказывать не станут", — добавил чиновник.
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