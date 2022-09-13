Володин: действия руководства Украины ставят мир на грань ядерной катастрофы

Агрессивные шаги украинского военно-политического командования могут привести к ядерной катастрофе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На первом пленарном заседании осенней сессии он подчеркнул: время показало, что российский лидер Владимир Путин принял верное решение, начав спецоперацию по демилитаризации Украины.

"Действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы, мы допустить этого не можем", — отметил председатель Госдумы.

Ранее руководитель администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на противоположном берегу Днепра нарастает количество украинских подразделений. По его словам, военные ВСУ постоянно перемещаются в этом районе, осуществляя подготовку к провокациям. Он добавил, что российские военные и росгвардейцы надёжно защищают Запорожскую атомную электростанцию.

Во вторник, 13 июля, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об увеличении концентрации тяжёлой техники ВСУ вдоль всей линии соприкосновения на территории региона.