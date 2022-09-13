Акопов: главная цель СВО — не Украина и не Запад, а суверенитет РФ

На фоне споров по поводу неожиданного наступления ВСУ на Харьковском направлении всё чаще стали звучать призывы прекратить спецоперацию и перейти к полноценной войне, объявив мобилизацию, пишет обозреватель РИА Новости Пётр Акопов. По его словам, несмотря на подобные "панические" голоса, пытающиеся раздуть из происходящего катастрофу, доверие к Верховному главнокомандующему Владимиру Путину в обществе остаётся высоким, происходит сплочение народа во имя победы.

"Не просто победы в СВО и даже не победы в многоуровневой войне с Западом, а победы над самими собой. Победы над собственными заблуждениями, иллюзиями и ошибками", — пишет Акопов.

По его словам, цель РФ — не возвращение Украины в состав русского мира, не ликвидация западной части Украины как антироссийского элемента. Главная цель состоит в построении сильной, суверенной и справедливой России.

"Которая не равна РФ ни в территориальном, ни в содержательном смысле", — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что у России в свете событий последних лет нет опции "поражения" в спецоперации. Президент осведомлён обо всём лучше других, а народ должен собраться и мобилизоваться во имя достижения цели, поняв, что не существует силы, способной РФ помешать.

"Если мы это понимаем и помним, то, значит, не допустим — и непременно победим. И на Украине, и Запад — и самих себя", — резюмирует Акопов.