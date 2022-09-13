Читатели Yeni Akit потребовали отменить поставки оружия Киеву из-за Зеленского

Читатели турецкого издания Yeni Akit заявили, что Анкара должна отреагировать на выпады Киева в отношении турецких банков и бизнесменов, которые отказались поддерживать антироссийские санкции.

Многие комментаторы убеждены, что теперь Турция должна прекратить поставки оружия на Украину. Один из пользователей Сети заявил, что киевскому руководству нельзя доверять, так как всеми действиями президента Владимира Зеленского руководит Вашингтон.

"Это какая власть появилась у Украины, чтобы она введёт санкции против Турции? Мы покажем им санкции, если они разозлят Эрдогана. Пусть Бог даст разум идиотам", — возмутился комментатор под ником Hüseyin Koçak.

Читатель Suphi demirci назвал антитурецкую компанию Зеленского "откровенным предательством" и отметил, что "марионеткам США" больше нельзя давать оружие.