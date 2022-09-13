Глава МО Турции Акар призвал Грецию начать переговоры по устранению проблем

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкаре и Афинам необходимо как можно скорее провести переговоры для устранения проблемных ситуаций. По его мнению, самый лучший способ решения конфликта — мирный диалог.

"В Греции есть некоторые политики, которые нагнетают напряжённость ради своих личных счетов и внутренней политики. С другой стороны, некоторые политики, учёные, дипломаты, отставные военные и греки со здравым смыслом увидели здесь неладное и начали выражать это письменно и устно", — приводит слова Акара Гостелеканал TRT Haber.