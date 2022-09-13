Independent: британцы выстроились в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II

В столице Англии начала формироваться очередь из жителей Британии, желающих посетить церемонию прощания с королевой Елизаветой II. Об этом пишет Independent.

По информации издания, в Лондон ещё не доставили гроб с телом королевы, ведь публичные мероприятия по прощанию с ней запланированы на 14 сентября. При этом в статье сказано, что британцы стали занимать места в очереди более чем за 48 часов до церемонии.

"Самой первой к Вестминстер-холлу приехала 56-летняя жительница Соединённого Королевства, она находится там с 12 сентября", — подчёркивается в материале.

Как отмечает Independent, британцам, которые хотят проститься с Елизаветой II, советуют брать с собой все необходимые вещи и продукты питания, так как им придётся провести в очереди несколько часов.

Королева Британии Елизавета II скончалась в Шотландии в прошлый четверг, 8 сентября.