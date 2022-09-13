Экс-сотрудница Белого дома Псаки начала работать на американском телевидении

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала в своих соцсетях о том, что решила построить карьеру на американском телеканале NBC.

По словам экс-сотрудницы резиденции президента США Джо Байдена, ей предложили работать в выдающейся команде журналистов. Она также добавила, что вскоре американцы смогут увидеть её на телевидении.

"Я взволнована и очень рада находиться здесь", — подчеркнула Псаки.

Кроме того, она поделилась, что получила роль ведущей в новом проекте, который выйдет на экраны в первом квартале 2023 года. Шоу будет посвящено актуальным для США политическим проблемам.

13 мая Псаки завершила работу в пресс-секретариате Белого дома. Её должность получила 44-летняя Карин Жан-Пьер, которая раньше была экспертом по связям с общественностью в правозащитной организации MoveOn и политическим аналитиком.