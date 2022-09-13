Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Молдавии Майи Санду о неспособности закупать российский газ по высокой стоимости.
Он подчеркнул: если Молдавия не может платить за поставки голубого топлива из РФ, то руководству этой страны следует найти нового поставщика.
"Пусть лучше закупает сжижженые "молекулы свободы" у США", — отметил Пушков.
Кроме того, политик предложил Санду попросить газ за бесценок "у родной Румынии".
В конце августа Пушков негативно воспринял просьбу оппозиции Молдавии к РФ "согреть их дома". По его словам, антироссийская политика, проводимая Санду, априори лишила Кишинёв надежды на помощь со стороны Москвы.
Как пояснил сенатор, президент Молдавии открыто выражает своё плохое отношение к России, поэтому Кремль не намерен поддерживать курс этой страны поставками голубого топлива.
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