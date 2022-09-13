Пушков предложил Санду покупать "молекулы свободы" у США вместо газа из РФ

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Молдавии Майи Санду о неспособности закупать российский газ по высокой стоимости.

Он подчеркнул: если Молдавия не может платить за поставки голубого топлива из РФ, то руководству этой страны следует найти нового поставщика.

"Пусть лучше закупает сжижженые "молекулы свободы" у США", — отметил Пушков.

Кроме того, политик предложил Санду попросить газ за бесценок "у родной Румынии".

В конце августа Пушков негативно воспринял просьбу оппозиции Молдавии к РФ "согреть их дома". По его словам, антироссийская политика, проводимая Санду, априори лишила Кишинёв надежды на помощь со стороны Москвы.

Как пояснил сенатор, президент Молдавии открыто выражает своё плохое отношение к России, поэтому Кремль не намерен поддерживать курс этой страны поставками голубого топлива.