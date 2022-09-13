В США подтвердили первую смерть от оспы обезьян

В США подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян. Согласно информации, пациент проживал в Лос-Анджелесе.

"Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили первую смерть от оспы обезьян", — говорится в заявлении.

Известно, что у погибшего был сильно ослаблен иммунитет и было несколько хронических заболеваний. Каких конкретно, в ведомстве не уточнили.