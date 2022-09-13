В США подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян. Согласно информации, пациент проживал в Лос-Анджелесе.
"Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили первую смерть от оспы обезьян", — говорится в заявлении.
Известно, что у погибшего был сильно ослаблен иммунитет и было несколько хронических заболеваний. Каких конкретно, в ведомстве не уточнили.
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