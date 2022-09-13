Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался прокомментировать свои размышления насчёт развития ситуации на востоке Украины.
"Считаю, было бы неправильным предсказывать, как именно будут дальше развиваться события, когда и как что-то будет достигнуто", - пояснил госсекретарь на брифинге в Мехико.
По его словам, Вашингтон якобы видит прогресс для украинской стороны, особенно в северо-восточной части страны.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.