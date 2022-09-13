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Блинкен отказался прогнозировать развитие ситуации на востоке Украины

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался прокомментировать свои размышления насчёт развития ситуации на востоке Украины.

"Считаю, было бы неправильным предсказывать, как именно будут дальше развиваться события, когда и как что-то будет достигнуто", - пояснил госсекретарь на брифинге в Мехико.

По его словам, Вашингтон якобы видит прогресс для украинской стороны, особенно в северо-восточной части страны. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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