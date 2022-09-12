Разведчики ДНР помогают ВКС РФ уничтожать врага под Марьинкой

Разведчики Донецкой Народной Республики (ДНР) помогают ВКС РФ уничтожать врага.

Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации продолжается. Военные РФ и ДНР работают совместно и сообща. Так, разведчики 100-й бригады НМ ДНР оперативно передали координаты скопление украинских боевиков и техники ВКС РФ. Впоследствии по цели ВСУ в н.п. Красногоровка под Марьинкой был нанесён удар, сообщает "Русская Весна".