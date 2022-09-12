Украинские боевики были уничтожены артиллерийским огнём на Херсонщине

Боевики ВСУ были уничтожены артиллерийским огнём на Херсонщине.

Вооружённые силы Украины потеряли четыре бронированных автомобиля (БТР) вместе с боевиками. Бойцы прятались в лесополосе недалеко от села Давыдов Брод, сообщает "Русская Весна". С помощью беспилотника (БПЛА) "Орлеан" было обнаружено подразделение врага, которое впоследствии были накрыты артиллерийским огнём.