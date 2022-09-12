На Германию, как на лидера Евросоюза, оказывают давление по вопросу поставок вооружения на Украину.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев уверен, что правительство Германии перешло красную черту, решившись поставлять оружие ВСУ.
Он убеждён, что такое решения затягивает конфликт и увеличивает число жертв. Он напомнил о моральной ответственности немецкого государства перед гражданами РФ за преступления нацистского режима.
Телеканал "360" сообщает, что Нечаев назвал накачку Киева оружием "требованием англосаксонских союзников по НАТО".
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.