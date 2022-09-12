Немцы противятся поставкам оружия на Украину, так как это затягивает конфликт

На Германию, как на лидера Евросоюза, оказывают давление по вопросу поставок вооружения на Украину.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев уверен, что правительство Германии перешло красную черту, решившись поставлять оружие ВСУ.

Он убеждён, что такое решения затягивает конфликт и увеличивает число жертв. Он напомнил о моральной ответственности немецкого государства перед гражданами РФ за преступления нацистского режима.

Телеканал "360" сообщает, что Нечаев назвал накачку Киева оружием "требованием англосаксонских союзников по НАТО".