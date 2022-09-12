Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Бужинский назвал цели ВС РФ после удара по энергетике Украины: "Это лишь начало"
Киев: наступлением в Харьковской области мы спасли Тайвань
Министр обороны Украины: никакого февраля 2022, пойдём до границ 1991 года
Эксперт оценил важность политической фигуры Пушилина для ДНР
Кнутов: ВСУ подошли к границе, но ВС РФ не попали в окружение
Разведчики ДНР помогают ВКС РФ уничтожать врага под Марьинкой
В Херсонской области в лесополосе уничтожены боевики ВСУ
Forbes: Европа скатится в средневековье из-за энергокризиса
Украинские боевики были уничтожены артиллерийским огнём на Херсонщине

Немцы противятся поставкам оружия на Украину, так как это затягивает конфликт

Мир

На Германию, как на лидера Евросоюза, оказывают давление по вопросу поставок вооружения на Украину.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев уверен, что правительство Германии перешло красную черту, решившись поставлять оружие ВСУ.

Он убеждён, что такое решения затягивает конфликт и увеличивает число жертв. Он напомнил о моральной ответственности немецкого государства перед гражданами РФ за преступления нацистского режима.

Телеканал "360" сообщает, что Нечаев назвал накачку Киева оружием "требованием англосаксонских союзников по НАТО".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз

На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.

Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Силовые структуры
Шурыгин: "Воевать вполсилы больше нельзя"
Любовь Степушова Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции Любовь Степушова Ольга Лебедева Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию Ольга Лебедева Анастасия Жукова На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа Анастасия Жукова
Силовые структуры
Кадыров об отступлении ВС РФ под Харьковом: "Есть несколько плюсов в этом"
Силовые структуры
The New York Times: разведка США помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Последние материалы
Министр обороны Украины: никакого февраля 2022, пойдём до границ 1991 года
Кнутов: ВСУ подошли к границе, но ВС РФ не попали в окружение
Эксперт оценил важность политической фигуры Пушилина для ДНР
Разведчики ДНР помогают ВКС РФ уничтожать врага под Марьинкой
Немцы противятся поставкам оружия на Украину, так как это затягивает конфликт
В Херсонской области в лесополосе уничтожены боевики ВСУ
Forbes: Европа скатится в средневековье из-за энергокризиса
Украинские боевики были уничтожены артиллерийским огнём на Херсонщине
Политолог о причинах нежелания сербов быть в ЕС: Запад навязывает свои ценности
Садальский о дедолларизации России: Когда чиновники поменяют доллары на рубли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников