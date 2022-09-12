Политолог о причинах нежелания сербов быть в ЕС: Запад навязывает свои ценности

Политолог Стеван Гайич в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал слова лидера Сербии Александра Вучича, заявившего, что большая часть жителей его страны настроена против вступления в ЕС из-за лицемерия Европы по отношению к происходящему на Украине.

По словам политолога, для сербского общества спецоперация на Украине — это противостояние за выживание русского государства как такового.

"Потому что из-за этих боевых действий одно государство исчезнет — это будет либо Россия, либо Украина. Это вопрос и к вашему руководству, кто из них это будет. Но сербы понимают, что если Россия потерпит поражение, то их абсолютно задушат. Поэтому они видят это как борьбу за выживание", — сказал Гайич.

Эксперт напомнил о проповеди Патриарха сербского, который чётко заявил, что сербы против ЛГБТ+ идеологии. Для жителей Сербии ЛГБТ-повестка — это "НАТО прайд", сказал Гайич, и Запад сейчас требует от Сербии унизиться с этим его колониальным нашествием, навязывая сербам свою агрессивную ЛГБТ-идеологию.

"Мы не пришли никому в дом. А они пришли в наш дом и навязывают нам свои ценности. Их никто не приглашал. Поэтому Вучич этот посыл очень четко понял. Запад нас хочет втянуть, но втянуть таким образом, чтобы мы абсолютно потеряли и свою честь, и свою субъективность, и свою государственность, и чтобы мы исчезли как сербы, чтобы стали какой-то биомассой", — заключил политолог.

Эксперт добавил, что если гей-парад будет не отменен, то в Белграде точно будет кровавое побоище, так же, как было в 2001-м и 2010 году. Потому что всегда этот парад, на самом деле, был НАТО-парадом.

Ранее Вучич заявил, что большинство сербов не желают членства страны в Евросоюзе, потому что их возмущает двуличие Европы по отношению к ним и к Украине. Он напомнил, что именно представители ЕС уничтожили территориальную целостность Сербии.