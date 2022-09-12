В Германии объявили об обязанности стать ведущей военной силой в Европе

Положение Германии на международной арене обязывает ей стать ведущей военной силой в Европе. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

"Это связано с нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической мощью, короче говоря, с нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере", — заявила Ламбрехт, выступая в Немецком обществе внешней политики.

По словам министра, Германии необходимо не в следующую пару лет, а планировать на куда более длительный срок расходы в два процента ВВП на оборону.

Ламбрехт также сообщила о планах создать к началу 2030-х годов три боеготовых армейских дивизии, а также ослабить строгое регулирование немецкого оборонного экспорта, что позволит ей активнее участвовать в европейских оборонных проектах, сообщает "Интерфакс".

По словам Ламбрехт, США останутся главной силой для обороны Европы, но смещение внимания Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион, а также ситуация на Украине требуют от европейских стран быть готовыми к самостоятельной защите.

Впрочем, декларация планов это одно, а их выполнение — другое. Едва ли приходится сомневаться, что немцы постараются выполнить то, о чём говорит Ламбрехт. Другое дело, насколько их хватит.

К тому же разговоры о том, что именно Германия должна стать ведущей военной силой в Европе едва ли сильно понравятся её соседям — тем же Франции или Польше, у которых тоже амбиций хватает.

Поляки, напомним, сейчас вовсю раскручивают тему репараций, которые им должна выплатить Германия.