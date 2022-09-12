Ходаковский: военные готовятся к прорыву ВСУ в ДНР

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что военные готовятся к прорыву ВСУ в ДНР.

Ходаковский заявил, что на "тревожном направлении" подготовка идёт полным ходом. По его словам, там находятся колонны техники, личного состава, а также идёт подготовка второй линии. Командир "Востока" отметил, что полученная развединформация ему понравилась, однако "фактор времени никто не отменял".

"Лёгкой прогулки бандеровцам не обещаю — это точно. И как в Москве, которая слезам не верит: вот ещё бы БК — и буду счастлив…", — написал Ходаковский.