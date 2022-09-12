После встречи министров НАТО на авиабазе "Рамштайн" Пентагон начал обсуждать вопрос об осуществлении поставок современных танков западного производства в качестве военной помощи ВСУ. Также Вашингтон призвал своих союзников подумать над реализацией данного плана.
"США подключают к переговорам о поставке танков на Украину высокопоставленных дипломатов", — заявили в Süddeutsche Zeitung (SZ).
Немецкий посол на Украине Анка Фельдгузен отметила, что Берлин принял решение направить в Киев четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, два из которых планируется поставить в ближайшие месяцы.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.