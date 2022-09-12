Официальный представитель администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер сказала, что Вашингтон негативно относится к партнёрству Москвы и Пекина.
"Мы ясно дали понять свои опасения из-за глубины связей КНР с Россией", — отметила пресс-секретарь Белого дома в ходе брифинга.
Жан-Пьер подчеркнула, что американские власти переживают по поводу сотрудничества стран во время проведения спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.
Ранее руководитель Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев объяснил укрепление отношений Китая и Москвы реакцией на новые вызовы.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.