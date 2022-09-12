Китайцы в шоке от пустых полок в магазинах Европы: против кого вводили санкции?

Китайцы в шоке от пустых полок в магазинах Европы и задаются вопросом: А против кого вводили санкции?

Издание 360Kuai заявляет, что после антироссийских санкций и начала "экономической войны" против РФ, Европа страдает от недостатка продовольствия и энергоносителей. Цены на вещи первой необходимости, на бензин, на оплату счетов в ЕС резко выросли, а обычные продукты, такие как мука и масло, становятся дефицитом.

"Против кого страны ЕС вводили санкции, если полки в магазинах Европы опустели?" — изумляются авторы китайского издания.

Китайские обозреватели отметили, что как только европейцы почувствовали на себе эффект от санкций, они начали выходить на антиправительственные протесты. Теперь люди требуют снять санкции, наладить отношения с Москвой и остановить стремительное падение уровня жизни.