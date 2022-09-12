Bloomberg: Западу грозит "горячая осень" из-за противостояния с Москвой

Обозреватель Bloomberg Андреас Клут заявил, что Западу грозит "горячая осень" из-за противостояния с Москвой.

Клут уверен, что в этом году Европу ожидает не только холодная зима, но и "горячая осень". Обозреватель уверен, что скоро на улицах пройдут многотысячные протесты из-за энергетического кризиса и инфляции. Так, например, в Чехии и Германии политики сами призывают людей выходить на улицы. Клут напомнил, что в Праге десятки тысяч людей потребовали, чтобы ЕС снял санкции с РФ и перестал вооружать Украину. Многие обвиняют Евросоюз и НАТО в том, что сегодня происходит в мире.

После Чехии волнения начались в Лейпциге и Магдебурге. Немцы заявляли, что их власти "бездушные и неумелые", а также протестовали против цен на энергоносители и инфляции.

"Протестующие, по крайней мере, также и стремились выразить сочувствие Путину, безразличие к Украине и язвительность по отношению к Западу, возглавляемому США", — пишет обозреватель.

Клут отметил, что в ФРГ к протестам призывают партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Эти две фракции имеют диаметрально разные взгляды, однако едины в мнении, что противостояние с Москвой — угроза для Европы.

"Путину понравится "горячая осень” популистских протестов в Европе. Возрождающаяся русофилия вызывает горькую иронию — случай коллективного стокгольмского синдрома. Венгрия может быть худшим примером, но Восточная Германия также шокирует", — отмечает Клут.