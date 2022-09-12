The Guardian: борьба с инакомыслием — общая черта Трасс и Трампа

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс начала увольнять опытных чиновников, которые придерживаются отличных от неё взглядов, что делает её похожей на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает The Guardian.

По мнению авторов статьи, Трасс отстранила от должности главу казначейства Тома Шолара и советника по нацбезопасности Стивена Лавгроува не из-за их непрофессионализма. Причиной стало их несогласие с политикой нового премьер-министра.