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Премьер ДНР Хоценко: в ДНР возник небольшой дефицит топлива на АЗС

Мир

На автозаправочных станциях ДНР имеет место небольшой дефицит топлива, возникший из-за обстрелов нефтехранилищ со стороны ВСУ, которые, в свою очередь, получили вследствие этого "существенные повреждения". Об этом проинформировал премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Премьер ДНР добавил, что власти Республики вместе с Министерством угля и энергетики полностью контролируют ситуацию.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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