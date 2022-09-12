Премьер ДНР Хоценко: в ДНР возник небольшой дефицит топлива на АЗС

На автозаправочных станциях ДНР имеет место небольшой дефицит топлива, возникший из-за обстрелов нефтехранилищ со стороны ВСУ, которые, в свою очередь, получили вследствие этого "существенные повреждения". Об этом проинформировал премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Премьер ДНР добавил, что власти Республики вместе с Министерством угля и энергетики полностью контролируют ситуацию.