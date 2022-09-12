На автозаправочных станциях ДНР имеет место небольшой дефицит топлива, возникший из-за обстрелов нефтехранилищ со стороны ВСУ, которые, в свою очередь, получили вследствие этого "существенные повреждения". Об этом проинформировал премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.
Премьер ДНР добавил, что власти Республики вместе с Министерством угля и энергетики полностью контролируют ситуацию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.