Iltalehti: Эстония недоумевает, почему Финляндия не закрыла въезд гражданам РФ

Литва, Латвия и Эстония хотят закрыть границы для граждан РФ, однако Финляндия придерживается иной позиции, пишет Iltalehti.

Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк удивилась тому, почему Финляндия не вводит запреты, как это сделали Прибалтика с Польшей. Ранее финские политики публично заявляли о важности запретить российский туризм на территории страны в целях безопасности и соблюдения моральных принципов.

Юсси Таннер, глава консульской службы МИД Финляндии, объяснил Райк причины такого решения.

"Отсутствие российских туристов обходится Южной Карелии в 300 миллионов евро: "Это опасно для всей Финляндии".

Таннер пишет, что запрет на въезд в страну противоречит финским законам, которые важно соблюдать чиновникам. Власти Финляндии не считают россиян опасными и угрожающими порядку и безопасности страны.