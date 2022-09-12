Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Премьер ДНР Хоценко: в ДНР возник небольшой дефицит топлива на АЗС
Психолог предостерегла от провоцирующего стресс проживания в подвальных студиях
Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Логачёвки в Белгородской области
Глава херсонской ВГА Сальдо записал своё первое видеообращение после лечения
Рожанковский об обнулении импорта металла с США: "игра в дурочка"
Сивков: замеченные у ВСУ танки НАТО — отличная новость для армии России
В Харькове снова заработало метро
Военный эксперт Дандыкин предрёк пересмотр спецоперации в более жёсткую сторону
Краснопёров рассказал о недостатках истребителя F-22 США: "Дорогой и проблемный"

Макфол предложил взимать с россиян комиссию "на восстановление Украины"

Мир

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что с российских граждан следует взимать определённый процент дохода на "восстановление Украины". Он заявил, что разработан документ в рамках "Комиссии Макфол-Ермак" (Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины — Прим. ред.).

Макфол предложил взимать с россиян комиссию "на восстановление Украины"

"Я вернусь к ценовому порогу, наша рабочая группа, на самом деле, имеет документ по этим механизмам, мы пока что его не публикуем, потому что мы считаем, что это ненадлежащая вещь — давать русским какой-то выход, какую-то льготу, облегчение. Если брать Михаила Фридмана, я его знаю лично, если говорить за него, то один миллиард — этого недостаточно", — заявил Макфол в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия", который проходит в Киеве.

Напомним, ранее в европейской и американской прессе появилась информация, будто российский миллиардер Михаил Фридман, который постоянно проживает в Лондоне, выразил готовность передать на "восстановление Украины" миллиард долларов в обмен на снятие санкций.

По словам Макфола, в разработанном в комиссии документе "намного больший процент их доходов, которые нужно отдать на реконструкцию Украины, а не просто такой взнос по желанию", сообщает "Политнавигатор".

"Это мой личный взгляд, если хотите", — добавил Макфол.

По неясно, с кого именно предлагается взимать "определённый процент дохода" — только ли с проживающих на Западе российских миллиардеров, со всех предпринимателей из России, либо со всех российских граждан.

Напомним, в Киеве на разных уровнях заявляют о желании получить некие "компенсации" от России. В частности, речь идёт о замороженных на Западе активах как российских граждан, так и государства.

Впрочем, западные официальные лица пока не слишком охотно комментируют эту тему, указывая на множество юридических нюансов. Хотя конечно, это не исключает попыток в дальнейшем передать какие-то средства Украине. Хотя едва ли в тех объёмах, на которые там рассчитывают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз

На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.

Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Шурыгин: "Воевать вполсилы больше нельзя"
Силовые структуры
Кадыров об отступлении ВС РФ под Харьковом: "Есть несколько плюсов в этом"
Ольга Лебедева Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию Ольга Лебедева Анастасия Жукова На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа Анастасия Жукова Андрей Николаев Украинское зерно нужно Европе для того, чтобы делать топливо Андрей Николаев
Силовые структуры
The New York Times: разведка США помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Последние материалы
Зеленского попросили позволить украинцам переходить через границу с РФ
Кадыров: киевские власти скоро получат сюрприз от ВС РФ
На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа
ВЗГЛЯД: Россия выразила готовность перейти к жëстким мерам против Украины
Investing: финансовая война с Москвой пошла не по плану США
Денисенцев: "Солнцепёки" стали настоящей проблемой для ВСУ
GT: энергокризис вынудит европейцев свергнуть правительства своих стран
Народная милиция ДНР: союзные силы контролируют донецкое направление
Пушилин: у союзных сил есть определённые успехи на артёмовском направлении
В ЕС отказались признавать результаты выборов в Крыму и Севастополе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников