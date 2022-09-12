Макфол предложил взимать с россиян комиссию "на восстановление Украины"

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что с российских граждан следует взимать определённый процент дохода на "восстановление Украины". Он заявил, что разработан документ в рамках "Комиссии Макфол-Ермак" (Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины — Прим. ред.).

"Я вернусь к ценовому порогу, наша рабочая группа, на самом деле, имеет документ по этим механизмам, мы пока что его не публикуем, потому что мы считаем, что это ненадлежащая вещь — давать русским какой-то выход, какую-то льготу, облегчение. Если брать Михаила Фридмана, я его знаю лично, если говорить за него, то один миллиард — этого недостаточно", — заявил Макфол в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия", который проходит в Киеве.

Напомним, ранее в европейской и американской прессе появилась информация, будто российский миллиардер Михаил Фридман, который постоянно проживает в Лондоне, выразил готовность передать на "восстановление Украины" миллиард долларов в обмен на снятие санкций.

По словам Макфола, в разработанном в комиссии документе "намного больший процент их доходов, которые нужно отдать на реконструкцию Украины, а не просто такой взнос по желанию", сообщает "Политнавигатор".

"Это мой личный взгляд, если хотите", — добавил Макфол.

По неясно, с кого именно предлагается взимать "определённый процент дохода" — только ли с проживающих на Западе российских миллиардеров, со всех предпринимателей из России, либо со всех российских граждан.

Напомним, в Киеве на разных уровнях заявляют о желании получить некие "компенсации" от России. В частности, речь идёт о замороженных на Западе активах как российских граждан, так и государства.

Впрочем, западные официальные лица пока не слишком охотно комментируют эту тему, указывая на множество юридических нюансов. Хотя конечно, это не исключает попыток в дальнейшем передать какие-то средства Украине. Хотя едва ли в тех объёмах, на которые там рассчитывают.