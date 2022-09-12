В Харькове снова налажена работа метрополитена. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства. Харьковское метро вновь начало свою работу в 16:55.
Ранее метро в городе перестало работать вследствие технических причин. Также в городе проблемы с водоснабжением и электричеством.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.