На сайте украинского президента Владимира Зеленского 12 сентября была зарегистрирована петиция, в которой содержится просьба позволить украинцам переходить через границу с РФ и Белоруссией, если дело касается общения с родными, налаживания экономических и культурных связей "со странами славян", а также решения дел, связанных с наследством.
Ранее украинские власти запретили переход на границе с РФ и Белоруссией через пункты пропуска.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.