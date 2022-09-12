Зеленского попросили позволить украинцам переходить через границу с РФ

На сайте украинского президента Владимира Зеленского 12 сентября была зарегистрирована петиция, в которой содержится просьба позволить украинцам переходить через границу с РФ и Белоруссией, если дело касается общения с родными, налаживания экономических и культурных связей "со странами славян", а также решения дел, связанных с наследством.

Ранее украинские власти запретили переход на границе с РФ и Белоруссией через пункты пропуска.