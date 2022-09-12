В ЕС отказались признавать результаты выборов в Крыму и Севастополе

В Евросоюзе не собираются признавать результаты выборов, которые прошли в Крыму и Севастополе 9-11 сентября. Об этом проинформировали в специальном заявлении службы ЕС. Представители европейской внешнеполитической службы добавили, что избранные в ходе этих выборов представители Крыма также не считаются легитимными и признаны не будут.