В Евросоюзе не собираются признавать результаты выборов, которые прошли в Крыму и Севастополе 9-11 сентября. Об этом проинформировали в специальном заявлении службы ЕС. Представители европейской внешнеполитической службы добавили, что избранные в ходе этих выборов представители Крыма также не считаются легитимными и признаны не будут.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.