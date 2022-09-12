Представители Росгвардии при содействии членов других силовых структур смогли задержать девять пособников украинских военных. Также в ходе проведения спецмероприятий росгвардейцами было найдено десять убежищ украинских националистов. Все они располагались на территории ЛНР, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.