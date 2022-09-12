В ЛНР росгвардейцами были задержаны девять пособников ВСУ

Представители Росгвардии при содействии членов других силовых структур смогли задержать девять пособников украинских военных. Также в ходе проведения спецмероприятий росгвардейцами было найдено десять убежищ украинских националистов. Все они располагались на территории ЛНР, сообщили в пресс-службе Росгвардии.