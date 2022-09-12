CNN: США боятся смены позиции ЕС по России из-за энергетического кризиса

В США боятся, что из-за энергетического кризиса Евросоюз изменит своё отношение к российско-украинскому конфликту, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников.

По данным СМИ, европейцы могут выступить против стратегии экономической изоляции России. Источники утверждают, что президент США Джо Байден сличает важным не допустить общественные беспорядки в Европе на фоне роста цен на топливо. Госдеп следил за ситуацией в Праге (Чехия), где в начале сентября прошёл антиправительственный митинг.

В США считают, что политическая стабильность в Европе будет во многом зависеть от погоды. Если зима будет тёплой, то странам ЕС хватит газа.

"Европе будет больно. Посмотрим, насколько суровой будет зима", — цитирует CNN американского чиновника.

Ранее издание Express сообщило, что администрация Парижа планирует сократить часы подсветки Эйфелевой башни из-за энергетического кризиса.