Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал заявления ЕС об ужесточении выдачи виз гражданам РФ ярко политизированными.
В интервью Телеканалу "360" он отметил, что у Евросоюза нет статистики о нарушении политической стабильности со стороны российских туристов. По его словам, жители РФ стали реже путешествовать по странам ЕС в связи с ковидными ограничениями и социально-политическими проблемами.
Барзыкин также добавил, что сейчас лучше не ехать в Европу в туристических целях. Помимо напряжённой ситуации с визами, на территории европейских стран не работают российские платёжные системы, указал вице-президент РСТ. Он порекомендовал россиянам отдыхать внутри государства или там, где нет сложностей с получением виз.
Как пояснил Барзыкин, Евросоюз столкнётся с огромными финансовыми потерями, ужесточив визовый режим с РФ.
"В ЕС уже ощущают эти потери. И, конечно, будут стараться влиять на своих правителей", — убеждён вице-президент РСТ.
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