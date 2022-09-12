Мэр Кулемзин: за десять дней по Донецку было проведено 240 обстрелов

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, город подвергся обстрелам со стороны ВСУ 240 раз за последние десять дней. Стрельба велась и ведётся по жилым кварталам, уточнил градоначальник. Всего за этот период времени на Донецк было выпущено "сотни и тысячи боеприпасов", добавил Кулемзин.

Мэр отметил, что некоторые восстановленные с помощью России здания подверглись повторным обстрелам.