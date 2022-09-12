На сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция, в которой содержится просьба, обращённая непосредственно к нему: начать снова одеваться в деловом стиле на официальные мероприятия и встречи с представителями зарубежных стран.
"Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях", — такое обращение содержится в тексте петиции.
Зеленскому напомнили, что он является лицом государства, поэтому должен иметь соответствующий внешний вид.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.