Зеленского попросили одеваться в деловом стиле на международные встречи

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция, в которой содержится просьба, обращённая непосредственно к нему: начать снова одеваться в деловом стиле на официальные мероприятия и встречи с представителями зарубежных стран.

"Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях", — такое обращение содержится в тексте петиции.

Зеленскому напомнили, что он является лицом государства, поэтому должен иметь соответствующий внешний вид.