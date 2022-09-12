Oneindia: Шольц может создать проблемы Западу с потолком цен на нефть из РФ

Обозреватель издания Oneindia Джагдиш Н Сингх заявил, что Шольц может создать проблемы Западу с потолком цен на нефть из РФ.

Страны G7 хотят запретить перевозку российской нефти, которая куплена не по заниженной цене. По их плану, это сократит доходы РФ. Обозреватель Oneindia напомнил, что антироссийские санкции также должны были сломить экономику России. Однако Москва, напротив, стала зарабатывать от продажи нефти больше, чем раньше. Это, по мнению Сингха, вызывает раздражение у Европы, поэтому они придумывают новые механизмы давления на Россию.

Автор Oneindia заявил, что новый план "Большой семерки" рискует провалиться, если страны ЕС не станут соблюдать правила. Он отметил, что для реализации ограничений все члены ЕС должны будут присоединиться к ним. Но есть как минимум две страны, которые могут создать проблемы для G7. Одна из них — Венгрия, которая с самого начала неохотно соглашалась на антироссийские санкции. Вторая страна — Германия. По словам обозревателя, членство этой страны в G7 не уменьшает зависимость ФРГ от поставок топлива из РФ.

"Берлин, важный член ЕС, имеет очень тесные связи с Москвой. Германия всегда стремилась проводить свою политику в отношении РФ таким образом, чтобы держать Москву в хорошем настроении", — пишет автор Oneindia.

Сингх напомнил, что Берлин не поддержал принятие Грузии в НАТО в 2008 году. ФРГ выступила против желания США вооружить Украину в 2014–2015 годах. Также Германия раскритиковала военные маневры НАТО у границ РФ в 2016 году. Всё это указывает на то, что Шольц может создать проблемы Западу и в вопросе цен на нефти из РФ.