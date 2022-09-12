Согласно данным Федерального сетевого агентства ФРГ, в самое крупное в Германии хранилище газа "Реден" временно приостанавливается закачка топлива. Это связано с плановым ремонтом, который продлится до 24 сентября.
Регулятор отметил, что на момент приостановки степень заполненности ПХГ "Реден" составляет 74,06%, а в среднем по Германии уровень заполненности хранилищ равен 87,95%. Остальные хранилища страны продолжают закачку газа, добавили в агентстве.
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