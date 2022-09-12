В самое крупное ПХГ в ФРГ "Реден" временно прекращена закачка газа

Согласно данным Федерального сетевого агентства ФРГ, в самое крупное в Германии хранилище газа "Реден" временно приостанавливается закачка топлива. Это связано с плановым ремонтом, который продлится до 24 сентября.

Регулятор отметил, что на момент приостановки степень заполненности ПХГ "Реден" составляет 74,06%, а в среднем по Германии уровень заполненности хранилищ равен 87,95%. Остальные хранилища страны продолжают закачку газа, добавили в агентстве.