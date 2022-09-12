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Балицкий: после остановки ЗАЭС электроснабжение Запорожья идёт через Крым

Мир

По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, подача электроэнергии в регион после остановки энергоблоков Запорожской АЭС осуществляется через Крым.

Как отметил Балицкий, такой путь позволяет обеспечить Запорожье стабильным электричеством. Зимой этой электроэнергии будет так же достаточно, добавил он.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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