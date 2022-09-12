DWN: США хотят развязать войну в Европе и разорить ФРГ, чтобы выйти из кризиса

Правительству США выгоден экономический кризис. Более того, Вашингтон специально пытается развязать войну на территории Европы, чтобы решить свои проблемы с колоссальными долгами. Об этом заявил профессор экономики Кристиан Крайс.

Сейчас Германия оказалась в "ценовой ловушке", поскольку стоимость на электроэнергию и газ в стране гораздо выше, чем на американском или азиатском рынке. Однако самый большой скачок цены будет впереди, считает Крайс. Многие эксперты убеждены, что положение, в котором оказались немцы, катастрофическое. Предприниматели малого и среднего бизнеса осознают, что сейчас оказались на грани банкротства.

Профессор считает, что США заинтересованы в ослаблении немецкой экономики, которая занимает одно из лидирующих мест во всём мире. Антироссийские санкции вредят не Москве, а прежде всего жителям Германии, отметил Крайс.

"Война с участием НАТО могла бы стать решением проблем США с перепроизводством и долгами. Американцы рассчитывают, что в результате неё в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей", — заявил профессор в издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Кроме этого, Вашингтон не может допустить, чтобы Россия и Германия стали союзниками на мировой арене, поскольку это станет настоящей угрозой для американской гегемонии. Поэтому США делают всё, чтобы вбить клин в отношения Москвы и Берлина, пользуясь украинским конфликтом, отметил Крайс.