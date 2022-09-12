Песков: Россия не собирается отводить войска от Запорожской АЭС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах ВС РФ относительно Запорожской АЭС в рамках спецоперации на Украине.

По словам представители Кремля, отвода российских войск от станции не будет. Песков отметил, что в этом плане у РФ другие задачи — заставить Киев прекратить обстреливать ЗАЭС, поскольку это может привести к необратимым последствиям.

С этой целью пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Москва не оставляет попыток "достучаться" до стран, которые имеют влияние на Киев и могут способствовать прекращению нанесения безостановочных ударов по станции.

"Не идет речи об отводе войск. Идет речь о главном — это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато катастрофическими последствиями. Мы по-разному призываем все страны, которые имеют влияние на украинскую сторону прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на постоянной основе", — сказал Песков.