Express: Макрон столкнулся с унижением от Путина в самом центре Парижа

Британский аналитик Джейкоб Пол сообщил, что администрация Парижа намерена сократить часы подсветки Эйфелевой башни из-за энергетического кризиса. Обычно огни башни гаснут после часа ночи, однако вскоре планируется отключать подсветку сразу же, как только уйдут последние посетители.

Глава управления башни Жан-Франсуа Мартинс отметил, что отключение света на главной достопримечательности Парижа будет являться символом экономии электроэнергии.

Пол подчеркнул, что Франция не так сильно зависит от российского газа, однако последствия сокращения поставок топлива ощущаются по всей стране.

"Путин унижает Макрона, поскольку энергетический кризис погрузил культовую Эйфелеву башню в раннюю тьму. <…> Рост цен по-прежнему оказывает большое влияние на повседневную жизнь: десятки бассейнов закрываются из-за подорожания электроэнергии", — заявил аналитик в издании Express.