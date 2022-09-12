Стремоусов: стрельба по закрытому Антоновскому мосту ведётся "для картинки"

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов объяснил, для чего украинские военные упорно продолжают обстреливать Антоновский мост, несмотря на то, что он уже давно закрыт.

По мнению Стремоусова, удары по мосту наносятся с демонстрационными целями, "для картинки".

"Бьют исключительно по гражданской инфраструктуре. На данном этапе мост вообще закрыт. На нем нет никаких передвижений пару месяцев, но они его пытаются разрушить для картинки", — рассказал Стремоусов в разговоре с РИА Новости.

Представитель администрации добавил, что обстрелы моста украинскими националистами продолжаются, чтобы люди постоянно были в напряжении. По сооружению ведётся уже хаотичная и бесконтрольная стрельба, однако, несмотря на это, мост стоит, и ВСУшникам не до сих пор не удалось его разрушить, добавил Стремоусов.

12 сентября ВСУ вновь подвергли обстрелу Антоновский мост, нанося удары через Днепр из американских РСЗО HIMARS. Несмотря на сработавшую систему ПВО, часть снарядов долетела до цели. Хоть мост и продолжает стоять, его дорожное полотно имеет многочисленные повреждения, что делает движение по нему невозможным.