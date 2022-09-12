The Economist назвал неприличными доходы Норвегии от торговли газом

На фоне надвигающегося масштабного энергокризиса в Европе доходы Норвегии от продаж газа растут и становятся неприличными, пишет британское издание The Economist.

Автор материала напоминает, что из-за энергетического кризиса страны ЕС приступили к поиску новых источников газа. "Сидящая на газовой трубе" в Северном море Норвегия предложила свои услуги. Теперь зарабатывающее ранее 50 млрд долларов в год Осло получает ежегодный доход до 200 млрд долларов от продаж нефти, газа и электроэнергии.

"По мере того, как кризис затягивается, суммы, текущие на север, стали неприличными", — отмечается в публикации.

Норвегия оправдывает стоимость сырья условиями, которые диктует ей рынок. Однако автор публикации намекает, что ЕС не собирается мириться с такой ситуацией. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявлял о "больных ценах" на норвежский газ.

Вместе с тем Норвегия также столкнулась с энергокризисом из-за пересыхания водохранилищ вследствие засухи. Возросшие цены на энергоносители сказались на металлургической промышленности и предприятиях — производителях удобрений.