The Economist: Германия оказалась перед угрозой потери промышленности

Из-за жёсткого энергетического кризиса Германия рискует остаться без промышленной системы. Такое мнение высказал автор британского журнала The Economist.

Издание считает, что последние годы немецкая промышленность держалась на дешёвой энергетике из России, а также возможности сбывать производимую продукцию на китайских рынках.

Теперь же производство в Германии оказалось под угрозой исчезновения из-за санкционных ограничений и спада китайской экономики, причём больше всех пострадали мелкие предприятия, заявили немецкие журналисты.