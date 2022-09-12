Из-за жёсткого энергетического кризиса Германия рискует остаться без промышленной системы. Такое мнение высказал автор британского журнала The Economist.
Издание считает, что последние годы немецкая промышленность держалась на дешёвой энергетике из России, а также возможности сбывать производимую продукцию на китайских рынках.
Теперь же производство в Германии оказалось под угрозой исчезновения из-за санкционных ограничений и спада китайской экономики, причём больше всех пострадали мелкие предприятия, заявили немецкие журналисты.
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