Стремоусов: сдавать Херсон и отступать никто не собирается

По всему периметру Херсонской области Минобороны РФ выстроены линии защиты, городу Херсону и области ничего не угрожает. Сдавать Херсон и отступать никто не собирается. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что сам остаётся на своём рабочем месте в Херсоне, который есть и будет русским городом. В Херсоне всё спокойно и никакой паники нет, заключил политик.