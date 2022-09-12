По всему периметру Херсонской области Минобороны РФ выстроены линии защиты, городу Херсону и области ничего не угрожает. Сдавать Херсон и отступать никто не собирается. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что сам остаётся на своём рабочем месте в Херсоне, который есть и будет русским городом. В Херсоне всё спокойно и никакой паники нет, заключил политик.
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